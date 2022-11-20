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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توت عنخ آمون وحجر رشيد.. عملتان تذكاريتان جديدتان من "المالية"|فيديو

عملات مصرية جديدة
عملات مصرية جديدة

أكدت ياسمين جمال، مسئولة بالمصلحة العامة لسك العملة، التابعة لوزارة المالية، على الإقبال الكبير الذي لاقته العملة التذكارية التي طرحتها المصلحة، فئة 100 جنيه بمناسبة قمة المناخ كوب27، مشيرة إلى قيمة العملة ليست تجارية ولا قابلة للتداول، وإنها تباع بنحو 750 جنيها. 

وأوضحت “جمال”، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أن المصلحة أصدرت أيضا عدة عملات تذكارية أخرى، للعائلة المقدسة، ومصر للطيران، ومئوية بنك مصر، وأيضا تم إصدار عملة معدنية فئة 5 جنيهات تذكارية لتعويم السفينة إيفرجيفن.  

«سك العملة» تُشارك بمعرض في المنطقة الخضراء بقمة المناخ

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وأوضحت إن إصدار العملات التذكارية يكون بقرار من مجلس الوزراء، وأن تلك العملات غير قابلة للتداول، والقيمة المدونة عليها تكون اسمية فقط، كنا إنها تصدر بعدد محدد قابل للسك فقط، بالإضافة لبعض الميداليات النحاسية والفضية أيضا التي تصدرها المصلحة. 

وكشفت مسئولة المصلحة العامة لسك العملة، أن المصلحة بصدد إصدار عملة تذكارية جديدة تحمل صورة توت عنخ أمون، وإنها تم الموافقة عليها بالفعل من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 100 عام على إكتشاف مقبرته، وهي في طور التنفيذ. 

وقالت أيضا أن هناك عملة تذكارية جديدة أيضا بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، يصحبها أيضا ميدالية تذكارية لذات الحدث. 

وعن منافذ الحصول على العملات المطروحة، أكدت ياسمين جمال، أن إدارة المبيعات بمصلحة سك العملة هي المنفذ الأساسي، وهناك بعض المنافذ الثانوية كبيع عملة قمة المناخ خلال المؤتمر بمنفذ تابع للمصلحة بمنطقة الجرين زوون خلال فترة المؤتمر.  

مصلحة سك العملة 

وشارك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمعرض في جناح وزارة المالية، بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ «COP 27» التي استضفتها مصر خلال الفترة من ٦ نوفمبر وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢، بما يسهم في الترويج للتراث المصري العظيم، بما في ذلك الميداليات والعملات التذكارية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم طرح عملة تذكارية فئة الـ «١٠٠» جنيه بمناسبة انطلاق قمة المناخ «COP 27»، للتأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي، الذى تسعى مصر من خلاله لتحويل تعهدات الدول المتقدمة إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ بما يُسهم في زيادة قدرة الدول الأفريقية والناشئة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى إنتاج العملات المعدنية المساعدة والعملات التذكارية التي توثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي وما يحققه الشعب المصرى من إنجازات تنموية غير مسبوقة بشتى المجالات، لافتًا إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.

من جانبه، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من رواد «مؤتمر المناخ» على اقتناء العملات التذكارية، بما فيها العملة التذكارية الجديدة لقمة المناخ «COP 27»، التى يحمل ظهرها شكل المائة جنيه ومن الأمام «لوجو قمة المناخ»، واسم المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف أن المصلحة تعرض لضيوف مصر من كل أنحاء العالم، العديد من الأعمال الإبداعية أبرزها: مجموعة ميداليات «توت عنخ آمون» بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرته، وتحتوى على ٦ ميداليات تضم أشهر مقتنيات توت عنخ آمون، بجانب مجموعة كنوز مصر الفرعونية القديمة، و١١ ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، ومجموعة القاهرة التاريخية التى صدرت بمناسبة مرور ١٠٥٠ عامًا على إنشاء القاهرة التاريخية، وتضم ٦ ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية فى القاهرة، فضلًا عن ميداليات تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

المصلحة العامة لسك العملة العملة التذكارية عملة معدنية تعويم السفينة إيفرجيفن عملة تذكارية توت عنخ آمون حجر رشيد

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