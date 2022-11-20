تحت عنوان سماحة الإسلام وقبول الآخر.. جامعة أسوان تنظم ندوة توعوية للطلاب

نظمت جامعة أسوان اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وإشراف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ندوة توعوية وتثقيفية والتي استضافتها كلية التربية تحت عنوان "سماحة الإسلام وقبول الأخر".

وذلك بحضور الدكتور راضي عبد المجيد عميد كلية التربية، والدكتور أحمد كامل الرشيدي عميد كلية التربية جامعة أسوان الأسبق، وفضيلة الدكتور مرتجي عبدالرؤف شبعان مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بأسوان، وعدد من علماء الأزهر الشريف، والدكتوره منال خضري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطلاب الكلية.

أنشطة جامعية

جامعة أسوان تنظم: ندوة توعوية للطلاب تحت عنوان "سماحة الإسلام وقبول الآخر"

ومن جانبها أكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تعد هذه الندوة إحدى الندوات التي ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، والتي تستهدف تنمية الوعي والمعرفة لدي طلاب الجامعة والعمل علي تعزيز الانتماء والولاء لدي الوطن ونبذ التنمر والتميز والعمل علي قبول الآخر.

كما قام الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ بأسوان بإلقاء محاضرة عن فضل التسامح والعفو في كافة الأديان السماوية وإن العفو والتسامح وقبول الآخر منهج كافة الأنبياء والرسل وان كلمة العفو وردت في القرآن الكريم 35 مرة وهذا دليل علي عظم صفة العفو والتي تكون مقدمة للتسامح وصفاء النفوس وقبول الآخر.

وتناول الدكتور أحمد كامل الرشيدي خلال كلمته أهمية الحب بين الآخرين وانه من تمام الإيمان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، كما تناول جانب التسامح في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ظلمه أهله واخرجوه من مكة وهي أحب البلاد الي قلبه وعفوه لهم، كما اختتمت الندوة بنقاش وحوار للرد علي أسئلة الطلاب وتعظيم قيمة التسامح في نفوس الطلاب ونشره بين الجميع وقبول الآخر.

جامعة أسوان

جامعة أسوان تنظم: ندوة توعوية للطلاب تحت عنوان "سماحة الإسلام وقبول الآخر"



وكان قد قام اليوم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بزيارة إلى جامعة الأقصر، وكان في استقباله الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر وعدد من عمداء الكليات بجامعة الأقصر.

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي أنه تضمنت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، والتي تأتي في إطار تنسيق الجهود بين الجامعتين للإرتقاء بالمنظومة التعليمة والطبية والعمل علي تبادل الخبرات بين الطرفين.