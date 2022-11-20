عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل صعقاً بالكهرباء فى أسوان

جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية

لقى طفل مصرعه مساء أمس نتيجة تعرضه لصعق كهربائى أثناء مشاركته بتنظيف منزلهم، وذلك بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع طفل نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء مشاركته بتنظيف المنزل بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صحة أسوان : فحص 2611 مواطن طبيا بقرى الجعافرة بدراو والمنار بنصرالنوبة

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي أسوان والأقصر لتبادل الخبرات العلمية والتدريبية

حوادث متفرقة

وتبين أن الطفل يدعى عمار. ى11سنة، ولقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو وجارِ إجراءات العرض على الطبيب الشرعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

نجحت جهود رجال الإنقاذ النهرى بأسوان فى إنتشال جثة لفتاة عثر عليها طافية فى النيل أمام قرية أبو الريش شمال مركز أسوان.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان  تلقى إخطاراً من العميد مأمور مركز أسوان يفيد بابلاغ الاهالى عن جثة طافية لفتاة إثر غرفها بمياه نهر النيل بالقرب من قرية بهاريف قبلى شمال مركز أسوان.

قسم العظام بمستشفى أسوان الجامعي يجرى37 عملية جراحية يومي الأربعاء والخميس

22 تمساحا محنطا .. متحف عالمي على أرض أسوان .. شاهد

نقل مصابين

وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى بشرطة المسطحات المائية، والتى نجحت فى انتشال الجثة وتبين انهاه لفتاة تدعى م . ص. ر 24 سنة بقرية أبو الريش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والكشف عن ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الوفاة. 

وكان قد لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين على طريق توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم نقل جثمينهما إلى المشرحة .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى نقل ثقيل بطريق توشكى بالقرب من أبوسمبل جنوب أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقل جثمينهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة جبل تقوق في مدينة أسوان إنهيار منزل مبني بالطوب اللبن مما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة حيث تعد هذه هى واقعة الانهيار الثانية التي تحدث في نفس اليوم بمدينة أسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

موضوعات متعلقة

صحة أسوان : فحص 2611 مواطن طبيا بقرى الجعافرة بدراو والمنار بنصرالنوبة

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا يوجه رسالة لـ بنزيما بعد تأكيد غيابه عن كأس العالم

مجموعات المونديال(8).. حلم رونالدو في التتويج.. ونجوم غانا يرغبون في الثار من يد سواريز

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

هذا الذكر بديل إذا تعذر سجود التلاوة .. الإفتاء تكشف عنه

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : تحقق أرباحاً كبيرة

أستاذ بجامعة هارفارد: اكتشاف علاج نهائي لمرض السكر قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتان لـ ياسمين الخطيب تضعها في مأزق

الحاجة الساقعة والفشار.. نصائح ياسمين عز للزوجة خلال المونديال تثير الجدل

عروسان يرسلان دعوة زفاف للجيش الهندي .. والرد مفاجأة

طريقة عمل التونة المعلبة فى المنزل

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ