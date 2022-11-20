مصرع طفل صعقاً بالكهرباء فى أسوان

لقى طفل مصرعه مساء أمس نتيجة تعرضه لصعق كهربائى أثناء مشاركته بتنظيف منزلهم، وذلك بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع طفل نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء مشاركته بتنظيف المنزل بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث متفرقة

وتبين أن الطفل يدعى عمار. ى11سنة، ولقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو وجارِ إجراءات العرض على الطبيب الشرعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نجحت جهود رجال الإنقاذ النهرى بأسوان فى إنتشال جثة لفتاة عثر عليها طافية فى النيل أمام قرية أبو الريش شمال مركز أسوان.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من العميد مأمور مركز أسوان يفيد بابلاغ الاهالى عن جثة طافية لفتاة إثر غرفها بمياه نهر النيل بالقرب من قرية بهاريف قبلى شمال مركز أسوان.

نقل مصابين

وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى بشرطة المسطحات المائية، والتى نجحت فى انتشال الجثة وتبين انهاه لفتاة تدعى م . ص. ر 24 سنة بقرية أبو الريش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والكشف عن ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الوفاة.

وكان قد لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين على طريق توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم نقل جثمينهما إلى المشرحة .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى نقل ثقيل بطريق توشكى بالقرب من أبوسمبل جنوب أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقل جثمينهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة جبل تقوق في مدينة أسوان إنهيار منزل مبني بالطوب اللبن مما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة حيث تعد هذه هى واقعة الانهيار الثانية التي تحدث في نفس اليوم بمدينة أسوان.