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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قسم العظام بمستشفى أسوان الجامعي يجرى37 عملية جراحية يومي الأربعاء والخميس

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه فى ظل الجهود الطبية التى تبذلها مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسوانى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية، والعمل على خدمة مرضى أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد، أكد الدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن هناك عددا من المستشفيات والمراكز المتخصصة ستدخل الخدمة بعد الانتهاء من أعمال التجهيزات الطبية قريباً ، إضافة إلى أن دخول مستشفى الباطنة الخدمة الطبية منحنا انفراجة فى استقبال عدد أكبر من الحالات ودائمًا لغة الأرقام لا تكذب، فقد حقق المستشفى الجامعى أرقاما قياسية قد تكون الأولى فى تاريخها. 

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فريق طبى مستشفى أسوان الجامعى

ووجه  شكره وتقديره لقسم العظام بالمستشفى الجامعي بأسوان لاجراء 37 حالة جراحة ما بين عمليات صغرى وكبرى وذات مهارة خلال يومي الأربعاء والخميس وذلك للحد من قوائم الإنتظار بالقسم، والشكر موصول لجميع الكوادر الطبية بالقسم والهيئة المعاونة من التمريض وقسم التخدير وجميع العاملين بالعمليات. 

وقال إن ذلك نتيجة ثمار التطوير الذى تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفى الجامعى والتى تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء واستشارى مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفى الجامعى.

من جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان إلى أن المستشفى الجامعى أجرى العديد من  العمليات الجراحية بمختلف الأقسام ، وأن المستشفى الجامعى لا يتوانى فى تقديم الخدمة الصحية والطبية للمترددين من المرضى فى ظل الإمكانيات المتاحة بالمستشفى الجامعى بأسوان بأقسامه المختلفة حيث أنه المكان الوحيد الذى يستقبل مرضى إصابات المخ والأعصاب على مستوى المحافظة، وجميع حالات الحوادث وباقى التخصصات الطبية من أجل خدمة طبية متميزة.

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فيما أوضح الدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة ان مختلف الاقسام بالمستشفى الجامعي تعمل على قدم وساق وتقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية يومياً، وخاصة قسم العظام نظرا لكثرة حوادث الطرق واستقباله لحالات الكسور المتكررة. 

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أهمية مشاركة وفد من كلية الآداب وكلية الآثار جامعة أسوان بفعاليات المؤتمر الدولي الأول للمصريات والتي انعقدت جلساته على مدار ثلاثة أيام في إطار الاحتفال بمائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومائتي عام على اكتشاف حجر رشيد وإنشاء علم المصريات. 

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