جامعة أسوان تعرض تجربتها باللجنة العليا للمشروع القومي لمحو الأمية

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب انعقاد الاجتماع الشهري للجنة العليا لمشروع القومى لمحو الامية لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي لمحو الأمية وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم الأسبق .

وحضر الإجتماع 5 نواب لرؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب ، وأيضاً 5 نواب لرؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية وذلك لمناقشة جدول الأعمال، وبحضور الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهئية العامة لتعليم الكبار.

أنشطة جامعية

ومن جانبه أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن محافظة اسوان يبلغ تعداد سكانها (1220214) نسمة حيث يبلغ عدد الأمين بالمحافظة (189549)نسمة وتجاوزت النسبة المئوية لمحو الأمية بالمحافظة نسبة (15٪) .

وعقد الاجتماع بين قيادات الهيئة بالفروع لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المشروع ، مع وضع اليات للتغلب عليها وعقد ندوات توعوية وتثقيفية للتعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية، والعمل علي تحفيز الطلاب وخاصة الطلاب المتميزين في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وذلك من خلال عرض التجارب الناجحة الخاصة بكل جامعة في المشروع القومي لمحو الأمية

جامعة أسوان

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بأن الجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أن الجامعة لها تجربة رائدة بالمحافظة في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية وذلك من أجل النهوض بالمجتمع ونشر الثقافة والقضاء على الجهل، وتشارك جامعة أسوان فى هذا المشروع القومى مشاركة فعالة للقضاء على الأمية، وأن جامعة أسوان حققت إنجازات عظيمة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، فى إطار اهتمامات الدولة بالمشروعات القومية والمبادرات التى أطلقتها الدولة إيمانا بدور الجامعة وتأثيرها بالمجتمع المدنى مبادرة بلا أمية.

كما تم تقديم تجربة جامعة أسوان كتجربة رائدة فى إنجازات جامعة أسوان فى مجال محو الأمية من خلال كليات الجامعة الانسانية مثل التربية، والخدمة الاجتماعية ، والتجارة ، ودار العلوم ، وذلك إيمانا بأهمية الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع الخارجي والبيئة المحيطة.