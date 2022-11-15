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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. مصرع فتاتين فى إنهيار منزل

جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية

لقيت فتاتين صغار مصرعمها إثر إنهيار منزل، اليوم الثلاثاء، بمنطقة المقلة في أبو الريش بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وبعد تأكيد الوفاة تم نقلهما إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع إنهيار منزل بمنطقة المقلة في أبو الريش عند مدرسة الشهيد رضاوي التابعة لدائرة المدينة، ما أسفر عن مصرع فتاتين صغار، وتم إخطار مرفق الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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إصابة أشخاص 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى وبعد تأكيد الوفاة، تم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حولها وفرض السيطرة المطلوبة على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين وسلامة أرواحهم. 

وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات نتيجة سقوط عمود بطريق شرق العوينات بمدينة  أبو سمبل جنوب أسوان. 

وتلقت الأجهزة المعنية بأسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث سقوط عمود مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية .

 

حوادث متفرقة 

وبانتقال الجهات المعنية، وسيارات مرفق أسعاف أسوان بمكان واقعة سقوط العمود، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

وكانت قد تعرضت شرفة أحد المنازل " بلكونة " للإنهيار الجزئى مساء السبت بمدينة أسوان حيث سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفلها، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئى لـ"بلكونة" أحد العقارات. 

ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما سقطت "الشرفة" على سيارة ملاكى كانت متوقفة أثناء الشرفة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسيير الحركة المرورية.

 

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