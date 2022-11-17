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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة أسفرت عن تحرير 7 محاضر إشغال ، بجانب محضر تعدى على إحدى الحدائق العامة، وتم رفع ومصادرة 229 كرسى وتربيزة ، وإخلاء الحديقة بشكل كامل من هذه الإشغالات المخالفة وغير المرخص أو المصرح لها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية جهودها المستمرة لإزالة التعديات والإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات .

 فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة تعدى في المهد بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى بنجع الملقطة بمساحة 230 متر بإشراف من أحمد عبد الراضى رئيس قرية أبو الريش ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة في المهد لتعدي بحي الصداقة الجديدة بمساحة 600متر وتم اتخاذالإجراءات القانونيه اللازمة ومصادرة مواد البناء بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة و مصطفى جمعة رئيس حى الصداقة الجديدة . 

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أنشطة المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كما تم تنفيذ حملة مكبرة إستهدفت رفع 110 طن من التراكمات داخل مناطق الجوزيرة والكسارة وأبو الريش على مدار يومين بإشراف من المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة نهو الأعمال الجارية بالمشروع المتكامل لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بطريق كسر الحجر خلال أسبوع، والذى تصل تكلفته إلى 38 مليون جنيه، وبطول 2.5 كم.

 

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جهود متنوعة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

ويضم المشروع تركيب خط مياه شرب جديد حلقى بقطر 560 مللى، وخط آخر بقطر 355 مللى خاص بالروافع بمواسير PVC ، ليتم ربطه بالشبكة الرئيسية، وبالتالى يتم إلغاء الخط القديم الإسبستوس، والذى يشهد حدوث كسورات متكررة به نظراً لتقادمه ليساهم، ذلك فى انتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر ، وزيادة تدفقات المياه لمناطق وسط المدينة.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لأعمال إصلاح الكسر المفاجئ أمام ملاهى بكار فى خط مياه الشرب القديم برفقه العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

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