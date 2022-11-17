محافظ أسوان يسلم أهالى غرب سهيل عربة كسح الصرف الصحى بعد صيانتها

استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لمطالب أهالى قرية غرب سهيل.

وسلم المحافظ إحدى عربات كسح الصرف الصحى، والتى كانت مخصصة للقرية بعد إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لها إلى رئيس جمعية غرب سهيل حربى محمد حربى.

وقد حضر التسليم، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجى علوان، مدير شركة العبد، وهى إحدى الشركات العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى قام بتحمل تكلفة الإصلاح ضمن جهود المشاركة المجتمعية التى يتميز بها المجتمع الأسوانى.

إدخال خدمة الصرف الصحى

محافظ أسوان يستجيب لمطالب أهالى قرية غرب سهيل بتسليم عربة كسح الصرف الصحى بعد صيانتها

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يأتى ضمن الحل العاجل لمشكلة الصرف الصحى بالقرية، وهو الذى يتوازى مع الحل الجذرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته للقرية من خلال تنفيذ مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى، حيث يجرى تنفيذ المشروع بتكلفة 200 مليون جنيه ويشمل محطة معالجة بطاقة 3000 م3 / يوم تضم 12 حوض، وكذا محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ليستفيد منه حوالى 15 ألف نسمة.

وأشار أشرف عطية إلى ضرورة التعاون والمساندة من مجلس إدارة الجمعية لدخول محطة مياه الشرب الجديدة بغرب سهيل إلى التشغيل الفعلى بطاقة 2000 م3/ يومياً، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب، وأيضاً خزان معدنى بسعة 200 م3 ، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لجميع أنحاء القرية.

أنشطة متنوعة

محافظ أسوان يستجيب لمطالب أهالى قرية غرب سهيل بتسليم عربة كسح الصرف الصحى بعد صيانتها

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيلهم للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل الرقمى.

وأوضح أشرف عطية أن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة جميع القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن.