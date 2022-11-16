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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. نائب محافظ أسوان تلبى مطالب 32 مواطنا فى اللقاء الأسبوعي

لقاء نائب محافظ أسوان
لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

واصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيلهم للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات ، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع وزاراتى التنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل الرقمى .

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التحول الرقمى

لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

وأوضح أشرف عطية بأن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن ، وقدم محافظ أسوان شكره للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأيضاً للدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يقدموه من تيسيرات متنوعة ودعم لتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التى تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح على الوجه الأكمل وذلك وسط متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر إستكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بالمحافظة حيث يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى .

ولفتت غادة أبو زيد بأنه يتم تنفيذ هذه البرامج على أيدى مدربين متميزين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال التدريب لصقل مهارات المتدربين ، وتعريفهم وإمدادهم بكافة البرمجيات المطلوبة لأداء أعمالهم المنوطة لهم على أكمل وجه .

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البرامج التدريبية

لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

وفى نفس السياق أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة إلى أن الخطة التدريبية شملت تدريب 292 متدرب حتى الآن بدءاً من شهر نوفمبر الجارى ، وتضمنت البرامج تنمية مهارات المديرية والعاملين بإداراة الأزمات والحد من المخاطر حيث تخلل التدريب تنظيم ورش العمل التفاعلية لإدارة الأزمة ، كما تم تنفيذ دورات تدريبية على مجموعة من البرامج المكتبية التي من شأنها تنمية قدرات الذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظة ( المجموعة الثالثة ) .

وأوضح أشرف إمام بأنه تم كذلك التدريب على مبادئ نظم تشغيل الحاسب Windows 10 ، والبرامج المكتبية ( معالج النصوص Microsoft Word Processing 2016 - الجداول الالكترونية Microsoft Excel 2016 ) ، بجانب تنفيذ المرحلة الثالثة من تدريب الكوادر البشرية التي ستنتقل للعمل فى المجمعات الحكومية من موظفى الوحدات القروية والتموين والتضامن الإجتماعى لأفرع مركزى نصر النوبة وإدفو ، وهو الذى توازى مع عقد إختبارات تقييم المجموعة الثانية من المتدربين التابعين للجهاز الادارى بالديوان العام للمحافظة حيث تم تدريبهم على مدار 10 أيام لتنمية مهاراتهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإستخدام البرامج المكتبية .

لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين
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