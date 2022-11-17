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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين فى تصادم سيارتين بتوشكى جنوب أسوان

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين على طريق توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم نقل جثمانيهما إلى المشرحة .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى نقل ثقيل بطريق توشكى بالقرب من أبوسمبل جنوب أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

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نقل مصابين 

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقل جثمينهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة جبل تقوق في مدينة أسوان إنهيار منزل مبني بالطوب اللبن مما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة حيث تعد هذه هى واقعة الانهيار الثانية التي تحدث في نفس اليوم بمدينة أسوان.

وكانت قد شهدت منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان وقوع حادث انهيار جزئى لأحد المنازل مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، والإسعافات الأولية .

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إصابات متفرقة 

ونعرض الصور الأولى لهذا الحادث الذى أسفر  عن إصابة 3 أشخاص وهم "حسين أحمد 30 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح 23 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وفاطمة حلمى 55 سنة، والتي أصيبت بكدمات متفرقه بالجسم"، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار جزئى لأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن فى منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف وحماية مدنية لموقع الحادث، والتعامل مع الحالات.

وكانت قد تعرضت شرفة أحد المنازل " بلكونة " للإنهيار الجزئى مساء السبت بمدينة أسوان حيث سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفلها، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئى لـ"بلكونة" أحد العقارات ، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما سقطت "الشرفة" على سيارة ملاكى كانت متوقفة أثناء الشرفة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسيير الحركة المرورية. 

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