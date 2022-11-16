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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسوان تنظم ندوة عن الاختبارات المقالية والموضوعية بجودة مخرجات التعلم

ندوة علمية لجامعة
ندوة علمية لجامعة أسوان

نظم مركز القياس والتقويم بجامعة أسوان ندوة عن الاختبارات المقالية والموضوعية ومواصفاتها وعلاقتها بجودة مخرجات التعلم.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان إن مركز القياس والتقويم بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، عقد اليوم، الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان "الاختبارات المقالية والموضوعية ومواصفاتها وعلاقتها بجودة مخرجات التعلم"، وقام بالتدريب كل من الدكتور نادى كمال، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، والدكتور حسن علام، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية بجامعة أسوان والارتقاء بمختلف عناصر المنظومة.

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ندوة علمية لجامعة أسوان

من جانبه، قال الدكتور نادى كمال عزيز، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، إنه شهد الدورة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، والتى يبلغ عددها 19 كلية، ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل.

وأوضح أن الدورة تناولت العديد من الموضوعات الهامة، منها الفرق بين القياس والتقييم والتقويم، وأنواع الاختبارات التحريرية والشفهية والعملية، ومزايا وعيوب كل منها، والمواصفات التى يجب توافرها فى مخرجات التعلم ILOs ( الأهداف) وهى SMART، بمعنى أن يكون الهدف محددا وقابلا للقياس بالاختبارات المختلفة السابقة، وقابلا للإنجاز والتحقق، وحقيقيا واقعيا ومرتبطا بزمن محدد، خاصة الاختبارات العملية التى تقيس المهارات.

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المحتوى التعليمى

ندوة علمية لجامعة أسوان

فيما أوضح الدكتور حسن علام، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة أسوان، أنه يجب وضع شروط لتلك الاختبارات للحد من التمييز بين المتعلمين لأى أسباب اجتماعية أو غيرها، كما تم أيضا تناول الشروط التى يجب توافرها فى الاختبارات، بحيث تكون شاملة للمحتوى التعليمى ومتنوعة من حيث مستويات الأهداف المعرفية ، وكذلك من حيث مستوى السهولة والصعوبة لتميز بين المتعلمين فى مستوى التحصيل، كما أجاب المحاضران فى نهاية الورشة عن أسئلة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعلى موعد بلقاء آخر عن التصحيح الإلكترونى والاختبارات الإلكترونية بعد التدريب على صياغة مفردة الاختبار بطريقة صحيحة.

وتواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للخطوط والنقوش والدراسات الأثرية المتعددة الذي يعقد بمقر مركز الآثار الإيطالي التابع للمعهد الثقافي الإيطالي، وذلك  بالتعاون مع جامعة الأقصر وجامعة أسوان والأكاديمية الرومانية للفنون بروما ومركز التراث الثقافي العالمي بجمعية مصر المستقبل برئاسة الدكتور ديفيد سكالماني، المستشار الثقافي الإيطالي ومدير المعهد الثقافي الإيطالي.

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