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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. إصابة 3 أشخاص في سقوط عمود بطريق أبو سمبل

إسعاف- ارشيفية
إسعاف- ارشيفية

تعرض 3 أشخاص لإصابات نتيجة سقوط عمود بطريق شرق العوينات بمدينة  أبو سمبل جنوب أسوان. 

تلقت الأجهزة المعنية بأسوان إخطاراً بوقوع حادث سقوط عمود مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية .

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نقل مصابين 

وبانتقال الجهات المعنية، وسيارات مرفق أسعاف أسوان بمكان واقعة سقوط العمود، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

وكانت قد تعرضت شرفة أحد المنازل " بلكونة " للإنهيار الجزئى مساء السبت بمدينة أسوان حيث سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفلها، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئى لـ"بلكونة" أحد العقارات. 

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حوادث متفرقة 

ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما سقطت "الشرفة" على سيارة ملاكى كانت متوقفة أثناء الشرفة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسيير الحركة المرورية. 

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