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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تنظم جلسات توعية بأهمية المساحات الخضراء في نوادى الطفل

أنشطة صحة أسوان ضمن
أنشطة صحة أسوان ضمن فعاليات قمة المناخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان عددا من جلسات المساحات الخضراء بنوادى الطفل بالوحدات الصحية، تحت رعاية محافظ أسوان وبالتزامن مع إستضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة تكثيف الجهود للعمل على رفع الوعى الصحى والبيئى والتعريف بقضية التغيرات المناخية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة.

 

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التغيرات المناخية 

أنشطة صحة أسوان ضمن فعاليات قمة المناخ

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن جلسات المساحات الخضراء تهدف إلى توعية الأطفال وتنمية خبراتهم ومهاراتهم المعرفية والإدراكية بمدى تأثير التغيرات المناخية على بيئتهم وحياتهم بشكل عام ، بالإضافة إلى دعم سلوكياتهم وتعزيز الممارسات والمبادرات الإيجابية من أجل تعظيم دورهم للمشاركة بفاعلية فى المحافظة على البيئة المحيطة وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وأشار حنفى لى أن جلسات التوعية تمت بإشراف ومتابعة من الدكتور محمود عبد الشافى مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة ، والدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة الدعم النفسى والإجتماعى والحد من الإعاقة ، علاوة على عدد من المتخصصين والمسئولين بالمديرية.

هذا وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد مع "كلوس أمان Klaus Ammann " المحرر بالإذاعة الوطنية السويسرية (SRF) والذى يقوم بالتغطية الإعلامية لفعاليات قمة المناخ ( COP 27 ).

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علاقات الصداقة

أنشطة صحة أسوان ضمن فعاليات قمة المناخ

وأكد محافظ أسوان على أن علاقات الصداقة الوطيدة بين مصر وسويسرا حققت سلسلة من النجاحات داخل المحافظة من خلال تنفيذ المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب، والذى يخدم بشكل مباشر المواطن البسيط داخل المناطق الشعبية والقرى لخدمة المجتمعات الإنسانية، توازياً مع مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة.

ووجه المحافظ شكره للحكومة والوكالة السويسرية للتنمية لحرصهم على إنجاح هذا المشروع الحيوى الذى تم تنفيذ مرحلته الأولى بمنطقة الناصرية ليخدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المرحلة الثانية لخدمة 65 ألف نسمة بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب ، كما أنه تم الموافقة على الدخول فى المرحلة الثالثة بتنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة السيل لإستكمال أهداف التنمية المستدامة ، والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين ، وخاصة أنها تعتبر من المناطق الساخنة المستهدف تحسين الخدمة بها منذ عقود.

أنشطة صحة أسوان ضمن فعاليات قمة المناخ
أنشطة صحة أسوان ضمن فعاليات قمة المناخ
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