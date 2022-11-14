جامعة أسوان تشارك بالمؤتمر الدولي للخطوط والنقوش بمركز الآثار الإيطالي.. تفاصيل

تواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للخطوط والنقوش والدراسات الأثرية المتعددة الذي يعقد بمقر مركز الآثار الإيطالي التابع للمعهد الثقافي الإيطالي وذلك بالتعاون مع جامعة الأقصر وجامعة أسوان والأكاديمية الرومانيه للفنون بروما ومركز التراث الثقافي العالمي بجمعية مصر المستقبل برئاسة الدكتور ديفيد سكالماني المستشار الثقافي الإيطالي و مدير المعهد الثقافي الإيطالي .

وشارك في الفعاليات أكثر من 60 بحثا في عدة محاور منها محور الدراسات المتعلقة بحجر رشيد و محور الدراسات المتعلقة بالنقوش و الخطوط و العلاقات بكلا من اللغة العربية و اللغة المصرية القديمة و كذلك محاور الأبحاث المتعلقة بحماية و صيانة التراث الثقافي باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة و منها تطبيقات النانو.

جامعة أسوان

جانب من الفعاليات

ومن جانبه أشار الدكتور ديفيد سكالماني إلي أهمية دعم الأنشطة العلمية التي تدعم أواصل التعاون العلمي و الثقافي بين المؤسسات العلمية و الثقافية الإيطالية و بين الباحثين المصريين من أجل حماية و حفظ كنوز التراث و دراسة جذور و روابط التعاون بين الدول و الشعوب صاحبة النصيب الأكبر من التاريخ و الحضارة مثل إيطاليا. كما يشارك الدكتور شكري القنتيري عميد كلية الاداب السابق واستاذ التاريخ القديم بكلية آداب جامعة أسوان.

كما ألقى الدكتور يحيى جاد أستاذ الوراثة بالمركز القومي للبحوث و نائب رئيس الأكاديمية العالمية المصرية سابقا كلمة سلط فيها الضوء على جهود التعاون العلمي وقدم بحثا عن مشروع المينوم المصري و التعاون بين علماء مصر و العلماء الأجانب في هذا المجال.

دراسات علمية وأثرية

وأوضح الدكتور بدوي إسماعيل رئيس اللجنة العلمية العليا للمؤتمر أهمية السعي لتوثيق روابط التعاون البحثي و العلمي في مجال الدراسات العلمية و الأثرية و الدراسات المرتبطة بحماية الآثار من خلال إستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات النانو تكنولوجي. كما وجه الدكتور محمود الشنديدي ، مقرر عام المؤتمر شكره وتقديره للجهات المنظمة و الداعمة للمؤتمر، وعلى رأسهم مدير المعهد الثقافي الإيطالي ومدير إتحاد الآثاريين وأكاديمية الرومانية بروما و جامعة الأقصر وجامعة أسوان على تبنيهم لفكرة إطلاق هذا المؤتمر بمناسبة مرور 200 عام على إكتشاف حجر رشيد و فك رموز اللغة المصرية القديمة و بمناسبة مرور 100 سنة على إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

والجدير بالذكر تفرد هذا المؤتمر بمشاركة لفيف من العلماء من عدة دول منها أمريكا و ألمانيا و الجزائر و تركيا و عدد من الدول الآخرى كما يتم نقل فعاليات المؤتمر بالبث المباشرعبر الفيديوكونفرنس من خلال منصة زووم و تستمر أعمال المؤتمر حتى الأثنين الموافق 14من نوفمبر الجاري وسوف يتم نشر أعمال المؤتمر في إصدار خاص و في أحد المجلات العلمية الدولية ، وسوف تختتم أعمال المؤتمر بأهم النتائج التي تم التوصل اليها و التوصيات العلمية لدعم جهود البحث العلمي و التواصل الحضاري و الثقافي و دعم سبل التعاون العلمي لتوطيد المعرفة في مجالات الآثار و التراث و الثقافة.