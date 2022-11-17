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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية ثقافية وترفيهية بإدفو في اليوم العالمي لمرضى السكري بأسوان |شاهد

تنظيم إحتفالية ثقافية
تنظيم إحتفالية ثقافية بإدفو إحتفالاً باليوم العالمى

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان اليوم الخميس احتفالية ثقافية وترفيهية شهدت مشاركة متميزة من الطلبة والطالبات بمدارس الإدارة التعليمية بإدفو وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن الإحتفالية تأتى فى إطار فعاليات الإحتفال السنوى باليوم العالمى لمرضى السكرى ، مضيفا أن الإحتفالية تمت بإشراف منيرة سليمان مدير إدارة رضاء المنتفعين وبحضور عدد من مسئولى الإدارة الصحية والإدارة التعليمة بمركز إدفو. 

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أنشطة صحية

تنظيم إحتفالية ثقافية وترفيهية بإدفو إحتفالاً باليوم العالمى لمرضى السكرى بأسوان

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى أن الإحتفالية تهدف إلى نشر التوعية وتسليط الضوء على مرض السكرى ومخاطره ، بالإضافة إلى الأسباب والأعراض، وأساليب الكشف المبكر، علاوة على أهم الإجراءات اللازمة للعلاج وتعزيز سلامة المرضى.

من جانب آخر كان قد استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمطالب أهالى قرية غرب سهيل، وسلم المحافظ إحدى عربات كسح الصرف الصحى، والتى كانت مخصصة للقرية بعد إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لها إلى رئيس جمعية غرب سهيل حربى محمد حربى.

وقد حضر التسليم المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجى علوان مدير شركة العبد وهى إحدى الشركات العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والذى قام بتحمل تكلفة الإصلاح ضمن جهود المشاركة المجتمعية التى يتميز بها المجتمع الأسوانى.

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يأتى ضمن الحل العاجل لمشكلة الصرف الصحى بالقرية ، وهو الذى يتوازى مع الحل الجذرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته للقرية من خلال تنفيذ مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى حيث جارى تنفيذ المشروع بتكلفة 200 مليون جنيه ويشمل محطة معالجة بطاقة 3000 م3 / يوم تضم 12 حوض، وكذا محطة رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ليستفيد منه حوالى 15 ألف نسمة.

 

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فعاليات متنوعة

تنظيم إحتفالية ثقافية وترفيهية بإدفو إحتفالاً باليوم العالمى لمرضى السكرى بأسوان

وأشار أشرف عطية إلى ضرورة التعاون والمساندة من مجلس إدارة الجمعية لدخول محطة مياه الشرب الجديدة بغرب سهيل إلى التشغيل الفعلى بطاقة 2000 م3/ يومياً، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب، وأيضاً خزان معدنى بسعة 200 م3 ، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لكافة أنحاء القرية.

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيلهم للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

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