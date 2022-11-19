صحة أسوان : فحص 2611 مواطن طبيا بقرى الجعافرة بدراو والمنار بنصرالنوبة

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قوافل طبية داخل قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو ، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2611 مواطنا ومواطنة حيث أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

القوافل الطبية

ويأتى تنظيم هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان قد أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن خالص تعازيه لأسرتى الطفلتين آيات محمد سيد 4 سنوات ، و سلمى حمدى فتحى 8 سنوات ، واللتان لقيا مصرعهما نتيجة سقوط حائط من المنزل المجاور لمنزلهم مما أدى لإنهيار سقف المنزل الذى يقيمان به بجوار مدرسة الشهيد رضاوى بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث أنتقل مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والإسعاف والحماية المدنية ، مؤكداً بأنه سيتم التحقيق في الواقعة للوقوف علي أسبابها مع مراجعة التراخيص الممنوحة للمنزل المجاور لمنزل أسرة الطفلتين.

حوادث متفرقة

وكانت قد لقيت فتاتين صغار مصرعمها إثر إنهيار منزل مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة المقلة في أبو الريش بمدينة أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وبعد تأكيد الوفاة تم نقلهما إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع إنهيار منزل بمنطقة المقلة في أبو الريش عند مدرسة الشهيد رضاوي التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن مصرع فتاتين صغار، وتم إخطار مرفق الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى وبعد تأكيد الوفاة، تم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.