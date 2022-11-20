"مياه الشرقية" تعلن تواجد سيارات خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من أمس السبت إلى الخميس المقبل، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانيه عصرا.

وأوضحت، تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز بقريه كفر يوسف سلامة اليوم الأحد وبقرية بهنباي من الاثنين إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقريه كفر الجنيدي يومي الأحد والاثنين، وقرية الشراقوة يوم الثلاثاء، وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

وتابعت الشركة في بيان لها، تواجد سيارة خدمة عملاء في الحسينية بقري ة( سماكين الغرب ) من يوم السبت إلي الخميس.

وأكدت الشركة ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).