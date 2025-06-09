بنك أهداف الصهاينة.. إيران: قادرون على قصف المنشآت النووية الإسرائيلية

هدد القادة الإيرانيون بشن هجوم على المنشآت النووية الإسرائيلية، بعد الوصول إلى وثائق استخباراتية سرية تخص دولة الاحتلال، وهي العملية التي أعلنت قبل أيام قليلة.

وكشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بنك أهداف الصهاينة موضوع على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، حسب ما أوردته وكالة تسنيم الإخبارية.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان أن العملية الاستخباراتية المعقدة تشكل غنيمة ومكسبًا استخباراتيًا كبيرًا، وهي جزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة والبعيدة عن الضجيج التي تتخذها طراهن في مواجهة حملات الأعداء.

وأضاف البيان أن جهاد القوات المسلحة الإيرانية يتواصل ليلاً ونهارًا وبدون إدعاء، لإيجاد قدرة عملياتية تتناسب مع نقاط الضعف والقوة لدى الكيان الصهيوني المحتل وداعميه.

وأضاف البيان أن الوصول إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية، قد مكن مجاهدي الإسلام من الرد الفوري على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية، وكذلك الرد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء".