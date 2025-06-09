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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشهيد خالد عبد العال.. مطعم شهير يوزع وجبات على روح بطل ملحمة العاشر

الشهيد خالد محمد
الشهيد خالد محمد
سارة عبد الله

أعلن مطعم شهير بمدينة العاشر من رمضان، عن توزيع وجبات صدقة على روح الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة الوقود.  

وكتبت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: “اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله وصحية أجمعين، نعلن عن 150 وجبة إطعام صدقة جارية لروح الشهيد البطل خالد عبد العال فاللهم تقبل ووسع مدخله وتقبله منا يا رب العالمين”.

وتوفي السائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال، المعروف إعلاميًا بـ"ضحية محطة الوقود"، الذي استشهد أثناء محاولته البطولية لإنقاذ المواطنين من كارثة محققة، إثر اندلاع حريق في محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان.

وفور إعلان الخبر سادت حالة من الحزن في محافظات مصر، ولكن لم يمر هذا الموقف البطولي مرور الكرام، وانطلقت مصر كلها، حكومة وشعبا، لتكريم هذا البطل الحقيقي، سائق شاحنة لنقل المواد البترولية الذي لم يتردد لحظة في مواجهة الموت من أجل حماية الآخرين.

وعندما اشتعلت النيران في مركبته، اتخذ قرارًا مصيريًا بجرها بعيدًا عن المحطة، ليمنع انفجارًا كان من الممكن أن يحصد أرواح العشرات، وبعد أن أبعد السيارة المشتعلة، خرج منها واقفًا يستكمل عملية الإنقاذ، في مشهد مؤثر يسطر في صفحات المجد.

العاشر من رمضان الشهيد خالد محمد ضحية محطة الوقود

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