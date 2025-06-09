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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من لبس العيد للكفن.. «بسنت» عروس السماء في عيد الأضحى| صور

بسنت ضحية حادث المقطم
بسنت ضحية حادث المقطم
أحمد مهدي

خرجت بسنت صاحبة الـ13 ربيع من منزل أسرتها مثلها مثل الفتيات تحتفل بـ فرحة عيد الأضحى إلا أنها لم تكن تعلم بأنها لن تعود إلى منزلها وستكون زفتها بـ كفنها الأبيض في صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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سيارة تصدم فتاة على كورنيش المقطم

بسنت فتاة بالغة من العمر 13 عاما مشهود لها وسط منطقتها بالمقطم بالاحترام والاجتهاد، كانت برفقة إحدى زميلاتها يحتفلان بعيد الأضحى وأثناء عبورهم طريق عبدالمجيد محمود بكورنيش المقطم صدمتهما سيارة مسرعة.

بسنت  عروس السماء في عيد الأضحى

الحادث أودى بحياة بسنت في حينها فيما تم نقل صديقتها إلى المستشفى، ووصل والد بسنت لا يصدق بأن فلذة كبده التي ظلت في أحضانه طيلة 13 عام ستكون ليلتها بعيدا عنه محتضنها قبرها، عروس في السماء مثلما قال أصدقائها.

بسنت صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في المقطم وتوقف السائق وقام بتسليم نفسه في قسم شرطة المقطم فور وقوع الحادث، وهو ما أعاد للأذهان حادث شقيق سيدة المطار الذي صدم سيارة بسبب رعونته نتج عنه مصرع 4 أشخاص.

بسنت  عروس السماء في عيد الأضحى

حادث كورنيش المقطم هو الثالث خلال أيام قليلة وفقا لرواية شهود العيان حيث توفي 4 أشخاص في حادث قبل أيام بعدما صدمتها سيارة يقودها شقيق سيدة المطار وقبلها شاب صدمته سيارة مسرعة على الكورنيش.

خرجت الفتاتان الأولى بالغة من العمر 13 عاما والثانية 14 عاما، من منزل أسرتهما للهو إلا أنهما وفي لحظة عبورهم طريق كورنيش المقطم حضرت سيارة مسرعة وقامت بالاصطدام بهم فجأة لتقضي على حياة الأولى وتصاب الثانية بجروح وكسور.

حادث كورنيش المقطم أضاع فرحة عيد الأضحى وهرع الجميع إلى موقع الحادث وتجمع حول الفتاتين فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وقال شهود العيان أن السيارات تسيير بسرعات مرتفعة في شوارع كورنيش المقطم من بعد افتتاحه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على كورنيش المقطم ووقوع ضحايا على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة برفقتها سيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة مصرع فتاة وإصابة صديقتها جراء الحادث وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة والمصابة للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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