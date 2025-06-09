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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد سجنهم 15 عاما .. عصابة سرقة المواشي تستأنف على حكم محكمة الجنايات

بعد سجنهم 15 عاما.. عصابة سرقة المواشي تستأنف على حكم محكمة الجنايات
بعد سجنهم 15 عاما.. عصابة سرقة المواشي تستأنف على حكم محكمة الجنايات
إسلام دياب

تقدم دفاع عصابة سرقة المواشي في العياط بالاستئناف على حكم السجن المشدد 15 عاما، بعد إدانتهم في واقعة سرقة ثلاث عجول من حظيرة مواشي في قرية "بهبيت" التابعة لمركز العياط.

كشفت تحقيقات  النيابة العامة في القضية رقم 11451 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5159 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه "يوسف. أ"، مزارع، في ساعة متأخرة من الليل، وقيدوه تحت تهديد بندقية آلية، قبل أن يستولوا على ثلاث عجول من حظيرته ويفروا هاربين.

تشمل قائمة المتهمين كل من: "م. س" سائق، وشقيقه "أ. س" سائق، و"م. ع"، و"ع. إ" تاجر، و"ع. ع" سائق، و"م. ع" موظف بهيئة النظافة، و"ش. ح" غفير، و"م. س" عاطل.

جهت النيابة للمتهمين اتهامات متعددة بالسرقة بالإكراه ليلًا، بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، وفرد خرطوش، و14 طلقة نارية دون ترخيص.

أكد المجني عليه أن المتهمين داهموا منزله ليلًا، وقاموا بتقييده وتهديده بالسلاح، قبل أن يستولوا على العجول الثلاثة ويهربوا، تاركينه مقيدا وعاجزا عن المقاومة.

وتمكن رجال مباحث قسم العياط من تحديد هوية المتهمين وضبطهم بعد تتبع خط سيرهم. وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لما ثبت في حقهم من جرائم سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

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