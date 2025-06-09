بعد شقيق سيدة المطار .. ضحايا بحادث جديد على كورنيش المقطم| صور

بعد أيام قليلة من حادث كورنيش المقطم الشهير المتهم فيه شقيق سيدة المقطم، عادت المقطم من جديد لتصدر التريند بعدما صدمت سيارة مسرعة فتاتين في العقد الثاني من العمر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لتتوفى إحداهن وتصاب الثانية.

حادث جديد على كورنيش المقطم

حادث كورنيش المقطم هو الثالث خلال أيام قليلة وفقا لرواية شهود العيان حيث توفي 4 أشخاص في حادث قبل أيام بعدما صدمتها سيارة يقودها شقيق سيدة المطار وقبلها شاب صدمته سيارة مسرعة على الكورنيش.

خرجت الفتاتان الأولى بالغة من العمر 13 عاما والثانية 14 عاما، من منزل أسرتهما للهو إلا أنهما وفي لحظة عبورهم طريق كورنيش المقطم حضرت سيارة مسرعة وقامت بالاصطدام بهم فجأة لتقضي على حياة الأولى وتصاب الثانية بجروح وكسور.

حادث كورنيش المقطم أضاع فرحة عيد الأضحى وهرع الجميع إلى موقع الحادث وتجمع حول الفتاتين فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وقال شهود العيان أن السيارات تسيير بسرعات مرتفعة في شوارع كورنيش المقطم من بعد افتتاحه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على كورنيش المقطم ووقوع ضحايا على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة برفقتها سيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة مصرع فتاة وإصابة صديقتها جراء الحادث وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة والمصابة للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

قبل أيام قليلة وقع حادث آخر على كورنيش المقطم، المتهم فيه يدعى أمين النرش شقيق سيدة المطار الشهيرة التي سبق لها وتعدت على شرطي داخل مطار القاهرة، ووفقا لشهود العيان كان يقود سيارته بسرعة جنونية في ميادين المقطم وعبر الطريق من الجزيرة الوسطى ليصطدم وجها لوجه بسيارة ملاكي بداخلها 4 أشخاص نتج عنه وفاة 3 وإصابة الرابعة.

تحريات أجهزة الأمن في حادث كورنيش المقطم كشفت العديد من التفاصيل، حيث تبين أن المتهم سبق له وأن اصطدم بسيارة أخرى في عام 2020، ونتج عنها حينها إصابة سائقها، إلا أنه هذه المرة أثناء قيادته للسيارة في شوارع المقطم وبحوزته مواد كحولية عبر الطريق للاتجاه المعاكس واصطدم بـ سيارة ملاكي أودى بحياة 3 من ركابها عريس وعروسته ووالدتها، وأصيبت شقيقة العروس.

المتهم في حادث كورنيش المقطم، هو شقيق ياسمين النرش سيدة المطار التي قامت بالتعدي على شرطي داخل مطار القاهرة في عام 2015 وتم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات ثم تم تخفيف العقوبة لتصبح 3 سنوات وله سوابق حوادث سير على الطرق بسبب قيادة تحت تأثير المخدر والمواد الكحولية، وتم العثور داخل سيارته على 3 زجاجات خمور بجواره غير أنه قاد السيارة تحت تأثير الكحوليات.

خلف حادث كورنيش المقطم المتهم فيه شقيق سيدة المطار وفاة السائق وحماته، وبعد مرور 72 ساعة على حادث التصادم المروع ، الذي وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي ، وراح ضحيته شاب وحماته، لفظت زوجة الأول أنفاسها الأخيرة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

حيث أشارت التحريات ، إلى أن سيارة ربع نقل اجتازت الرصيف من الاتجاه الثاني واصطدمت بالسيارة الملاكي التي كان بداخلها المجني عليهم مما نتج عنه مصرع قائد السيارة ووالدة زوجته وإصابة الزوجة بإصابات بالغة.