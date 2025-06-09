أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى الضغط المنخفض وأخرى تعالجه.. أغربها اللبن

تزداد في فصل الصيف معاناة مرضى الضغط المنخفض بسبب ارتفاع الحرارة، ويلعب النظام الغذائي دور كبير في علاج هذا المرض والوقاية منه.

ووفقا لما جاء في موقع flebo نكشف لكم أهم الأطعمة التي تضر مرضى الضغط المنخفض وأخرى تساعدهم

أطعمة ممنوعة لأصحاب الضغط المنخفض

بعض الأطعمة والمشروبات ضارة جدًا لمرضى انخفاض ضغط الدم، ويجب تجنبها تمامًا. من بين الأطعمة التي تخفض ضغط الدم بسرعة والتي يجب تجنبها:

الكحول: سببٌ لانخفاض ضغط الدم، ويتفاقم مع تناوله يُنصح بتجنبه



الوجبات الكبيرة: يمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات إلى خفض ضغط الدم بشكل أكبر.

الحليب: يحتوي الحليب على الكالسيوم، مما يُؤخر امتصاص الحديد في الأمعاء، رغم غناه بالماء والعناصر الغذائية ونتيجةً لذلك، يُصاب الجسم بفقر الدم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لذلك يُنصح بتجنب الإفراط في الحليب وغيره من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.



أكلات منخفضة الصوديوم:يحتاج الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم إلى أطعمة غنية بالملح في حال انخفاض ضغط الدم، يجب تجنب الأطعمة قليلة الصوديوم، مثل الأسماك المجمدة، والمكسرات والبذور غير المملحة، والبازلاء والفاصوليا المجففة، وغيرها.

أطعمة تعالج الضغط المنخفض



اليكم أهم الأطعمة المناسبة لنظام غذائي يعالج انخفاض ضغط الدم:

الزبيب: يساعد الزبيب على خفض ضغط الدم والتحكم فيه

القهوة والشاي: يمكن أن يؤدي تناول الشاي والقهوة إلى زيادة معدل ضربات القلب، فضلاً عن زيادة ضغط الدم لفترة وجيزة.



البروكلي: خيارًا جيدًا للنباتيين والنباتيين لأنه يحتوي على حمض الفوليك والحديد، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله غذاءً مثاليًا منخفض الضغط.



اللحوم : المعادن والبروتينات والفيتامينات متوفرة بكثرة في اللحوم كما أن الأنواع الحمراء غنية بالبروتين والحديد، فهي غذاء مثالي لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم

البيض : مصدر جيد لحمض الفوليك وفيتامين ب12 والبروتين والحديد لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم ولا يستطيعون تناول اللحوم الحمراء.



الجبن القريش : عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالبروتين يمكنها أن تساعدك في الحفاظ على مستوى ضغط الدم الصحي.



الدواجن : يحتوي الدجاج والبط ومختلف الدواجن على فيتامينات عديدة خاصة فيتامين ب كما تعلى حوالي 76 جرام من الماء، ما يجعلها مصدرًا جيدًا للسوائل لذلك يجب تضمين الدواجن في نظام غذائي صحي لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.



العدس: يحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك، يوصى به لمن يعانون من فقر الدم وانخفاض ضغط الدم.

