دعوى قضائية ضد ترامب من المدعي العام لولاية كاليفورنيا| تفاصيل

قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، بأن سيادة الولاية "انتهكت" من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أمر قوات الحرس الوطني بالتدخل في احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس.

دعوى قضائية ضد ترامب

وأعلن بونتا اليوم عن خططه لمقاضاة إدارة ترامب وقال إن الدعوى ستطلب من المحكمة "إلغاء الإجراء غير القانوني للرئيس بتحويل الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى سلطة فيدرالية"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وهدد ترامب باعتقال نيوسوم قائلا: "لو كنت مكان توم، لفعلت ذلك أعتقد أنه أمر رائع"، في إشارة إلى توم هومان، مسؤول الحدود في الإدارة، الذي حذر من اعتقال أي شخص، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، إذا عرقل إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وقال نيوسوم: "الحق بي، اعتقلني لننهِ الأمر، أيها الرجل القوي".

الحرس الوطني في كاليفورنيا

وفقًا لمسئولين أمريكيين، يوجد حاليًا حوالي 1000 فرد من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بموجب أوامر اتحادية، ويعتقد المسؤولون أن العدد الكامل البالغ 2000 فرد، والذي أصدره الرئيس بموجب أوامر فيدرالية بموجب الباب العاشر، سيكونون متواجدين هناك بنهاية اليوم.

وأفاد الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة المدنية أنه من المتوقع تنظيم مسيرات يوم الاثنين في أتلانتا، وبوسطن، وشارلوت، وشيكاغو، ودنفر، وهاريسبرج، ومدينة نيويورك، وفيلادلفيا، وبيتسبرج، وبورتلاند، وأوريجون، ورالي-دورهام، وساكرامنتو، وسان فرانسيسكو، وسياتل، وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى لوس أنجلوس.