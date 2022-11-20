الصين تحذر أمريكا من "خط أحمر" في العلاقات

تراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ تطبيع العلاقات في عام 1979، مع مشاكل ناجمة عن الحروب التجارية والتكنولوجية التي شنتها إدارة ترامب في عام 2018 استكملت بانتهاكات بايدن المتكررة لسياسة صين واحدة في تايوان.

تايوان خط أحمر

وتايوان هي “خط أحمر” أمني للصين يجب على واشنطن ألا تتجاوزه أبدا، كما أشار وزير الخارجية الصيني، وانج يي.

وقال وانج يي: “ردا على الأقوال والأفعال الخاطئة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة بشأن قضية تايوان ومحاولة واشنطن رسم خط فاصل في العلاقات الصينية الأمريكية، شرح الرئيس شي جين بينغ بشكل شامل ومنهجي أصل قضية تايوان وموقف الصين المبدئي، مشيرا بوضوح إلى أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وجوهر العلاقات الصينية الأمريكية”.

وشدد على أن “استقلال تايوان لا يتوافق مع السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأن الشعب الصيني لن يوافق أبدا على أي شخص يريد فصل تايوان عن الصين”، محذرا من أن القضية هي الأساس السياسي والخط الأحمر الرئيسي الذي لا يمكن لأحد تجاوزه

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وحث وزير الخارجية الصيني واشنطن على القيام بدورها في الالتزام بتعهد “أربعة لا وواحد بدون” الذي قدمه الرئيس التايواني السابق تشن شوي بيان في عام 2000 ، والذي ألزم تايبيه بالحفاظ على الوضع الراهن عبر مضيق تايوان.

وأوضح وانج أنه في محادثاته مع الرئيس بايدن، دعا شي واشنطن إلى التخلي عن نهج “لعبة المحصلة الصفرية” تجاه الصين، وإنشاء نبرة حوار بدلا من المواجهة، والالتزام بالاحترام المتبادل والسلام.

وقال وانج يي: “قيل أيضا إن شي وجه انتقادات الولايات المتحدة لقضايا من بينها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأبلغ محاوريه الأمريكيين بأن الولايات المتحدة لديها ديمقراطية على الطريقة الأمريكية، والصين لديها ديمقراطية على الطريقة الصينية وأنه يجب على كلا البلدين الاعتراف بالأنظمة والمسارات المختلفة لبعضهما البعض واحترامها”.