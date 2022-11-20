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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة المنشآت الفندقية: قمة المناخ لها بشائر جيدة على شرم الشيخ

قمة المناخ
قمة المناخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الموسم السياحي الشتوي يشهد طفرة ملحوظة، خاصة في السياحة الثقافية، بمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث أن قمة المناخ كانت لها بشائر جيدة على شرم الشيخ.

وأضاف "عاقل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه بالنسبة لمدينة الغردقة وسفاجا ومرسي علم فموسم السياحة فيها يشهد طفرة إيجابية ملحوظة.

واستطرد: "توجه الدولة لزيادة أعداد السائحين خلال الفترات المقبلة مبشر، وسيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، والسياحة من دول ألمانيا وأوروبا الشرقية أبلت بلاءً حسنا الصيف الماضي، والوضع أصبح مستمر، وبداية الشتاء والموسم الشتوي فهو موسم واعد، وسيشهد زيادات مستمرة".

 

 زيادة نسب الإشغال

وأوضح أن أهم من زيادة نسب الإشغال هو عودة السياحة مرة أخرى، وبات هناك ثقة في المنتج المصري، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم في أوروبا، وأصبح المواطنين الراغبين في السفر دائما ما يسعوا للتوجه إلى مصر، لأن المنتج مقارنه بالسعر جيد، ومصر سيكون لها حظ وفير من السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

السياحة الثقافية الإقتصاد المصرى مدينة الغردقة شرم الشيخ مصر

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