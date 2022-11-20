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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدر.. أوكرانيا تعلق علي جريمة لوجانسك البشعة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علق مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميترو لوبينيتس، اليوم الأحد، على حادث وقع في شرق لوجانسك، قائلا إن “الجنود الروس هم أولئك الذين يقاتلون ويرتكبون الغدر وأن إعادة إطلاق النار ليست جريمة حرب”.

قتل جنود بعد استسلامهم

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تقول موسكو إنه يظهر جنودا روس قتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة لما حدث غير واضحة.

وقال لوبينيتس في منشور على “تلجرام”، اليوم الأحد، “من بعض مقاطع الفيديو حول الحادث مع الجيش الروسي في منطقة لوجانسك، يمكن أن نستنتج أنه باستخدام الاستسلام المسرحي، ارتكب الروس جريمة حرب، فتحوا النار على جيش القوات المسلحة الأوكرانية، مما يعني أن الروس من الفيديو ربما تصرفوا كما لو أنهم استسلموا لكنهم لم يفعلوا”.

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وأضاف: “في هذه الحالة، لا يمكن اعتبار الأشخاص بين الجنود الروس أسرى حرب، لكنهم أولئك الذين يقاتلون ويرتكبون الغدر. إن إعادة إطلاق النار ليست جريمة حرب. بل على العكس من ذلك، يجب معاقبة أولئك الذين يريدون استخدام حماية القانون الدولي للقتل”.

الأمم المتحدة تتحرك

وفي وقت سابق من اليوم، دعت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، كييف إلى التحقيق في فيديو إعدام الأسرى الروس الذي نشره اللواء الـ 80 الأوكراني مؤخرا ووثقوا فيه جريمتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا، أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

أوكرانيا روسيا موسكو الجيش الروسى لوجانسك

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