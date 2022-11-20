مصطفى بكري: نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أعلن الإعلامي مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل إحدى المستشفيات الخاصة.



وقال مصطفى بكري في تغريدة على "تويتر": “يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وتم حجزته في إحدي المستشفيات الخاصة، مفيد فوزي أفني عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه”.



وتابع مصطفى بكري: "أتوجه بهذا النداء إلي رئيس الجمهوريه الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلي أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج".



