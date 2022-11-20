السياحة: لم نترك شيئا للصدفة في قمة المناخ

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن الجهد الذي بذل في مؤتمر قمة المناخ حدث بالتنسيق مع جميع الوزارات، موضحة أن دور وزارة السياحة كان في الإشراف ومتابعة على جودة الخدمات المقدمة في المؤتمر وكان هناك فريق متكامل للمتابعة الفنادق واماكن الإقامة.

وأضافت سها بهجت، خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم في على قناة الحياة الفضائية مع الإعلامية لبنى عسل؛ أن هذا المؤتمر متخصص ولذلك قمنا بتعيين فريق على أعلى مستوى للإشراف والمتابعة؛ وكان هناك خط ساخن متخصص لكوب 27 بخلاف الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة.

وأوضحت أنه لم يكن هناك مشاكل كثيرة لكن كان هناك تدخل سريع من وزارة الداخلية ومن وزارة السياحة لأي مشكلة خاصة بأي زائر ويرجع الفضل لذلك لوزارة الداخليه وكل الجهات المعنية.

وتابعت أن وزاره السياحه قامت بحملات لتنشيط السياحة البيئية قبل وأثناء المؤتمر وما زالت مستمرة لإظهار أن مصر مقصد سياحي مستدام.



