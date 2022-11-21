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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس بمدينة السادات في ديسمبر المقبل

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 4/12/2022، وحتى يوم الإثنين 2/1/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها، بحي الفردوس، بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

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وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (1)، من 1 : 100، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 5/12/2022، والقطع من 201 :  300، يوم الثلاثاء 6/12/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 7/12/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 8/12/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الإثنين 12/12/2022، والقطع من 701 :  800، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 14/12/2022، والقطع من 901 : 1000، يوم الخميس 15/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (2)، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201 :  300، يوم الخميس 22/12/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 26/12/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 28/12/2022، والقطع من 701 :  780، يوم الخميس 29/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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