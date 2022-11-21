تموين الشرقية يضبط 76 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تشديد الرقابة على الاسواق وخاصة في مجال سلعة الارز الشعير حصاد موسم عام 2022.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت مديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بتشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالاشتراك مع ادارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة ومحمد عبد الرحمن رئيس الرقابة بأبو كبير حيث اسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 76 طن و500 كجم بيانها كلاتي..

تم تحرير المحضر رقم 18449 لسنة 2022 جنح ابوكبير ضد "خ أ ع " صاحب مخزن بناحية عزبة عبدالخالق هربيط وتم التحفظ على كمية قدرها 30 طن أرز شعير محلي موسم حصاد عام 2022.

كما تم تحرير المحضر رقم 18461 لسنة 2022 جنح ابوكبير ضد "ع ف ع" صاحب مخزن بناحية عزبة فاطمة هانم منشية رضوان وتم التحفظ علي كميه قدرها 46 طن و500 كجم وتم نقلها إلى مضرب السباعي بمنشية رضوان بابوكبير هذا وجاري المتابعه المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقدرات الوطن .