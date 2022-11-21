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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - أرشيفية

شهد طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة ما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 10 آخرين .

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية بنبان دائرة مركز دراو بمحافظة أسوان، ووجه مدير المرفق على الفور بالدفع بـ14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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وتبين أن أسماء مصابي الحادث هم شيماء رجب حسن  18 سنة ، والتي أصيبت كدمات بالجسم ، ومحمود رجب حسن 24 سنة، والتي أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد أحمد حسن 20 سنة، والذى أصيب بكدمات بالجسم، وفراج محمد عبدالله  45 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ولطيفه أحمد قناوي 65 سنة، والتي أصيبت بكدمات بالجسم.

وأصيب كيرلس حنا فوزي 27 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالترقوه اليمني، وأحمد سيد أحمد 40 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وخضرة سعدى فتحي 28 سنة، والتي أصيبت باشتباه كسر بالزراعين، وسارة سعد أحمد 19 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالله محمود كمال  33 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وكان الشخص الذى لقى مصرعه في الحادث هو عابدين كمال إبراهيم 60 سنة ، وتم إيداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

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ولقى شخص مصرعه أثناء قيامه بتنظيف بندقية خاصة به وذلك بنجع اللديد التابع لقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع شاب بطلق ناري وذلك في أثناء تنظيف بندقية لتخرج الطلقة من السلاح الآلي ويلقى مصرعه في الحال ، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة ، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لعمل التحريات الأولية ونقل الجثة إلى المشرحة، لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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