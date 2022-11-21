ننشر.. أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

شهد طريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وقد تبين أن المصابين هم فاطمة سيد 45 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم ، وسامى رمضان 45 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر، واشتباه مابعد الارتجاج، ومني محمد 39 سنة، والتى أصيبت بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية.

إصابات متنوعة

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي مدير المرفق إخطاراً يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث على طريق "أسوان / أبوسمبل" بالقرب من كمين أبو سمبل بمدينة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء الأحد من السيطرة على حريق اندلع في زراعات النخيل بقرية إبريم، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.



حوادث متفرقة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في زراعات النخيل بإحدى الأراضي الزراعية بقرية إبريم التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة علي الحرية وإخماد النيران قبل امتدادها في باقي زراعات النخيل المتواجدة في المكان ، وتبين بالمعاينة الأولي نشوب الحريق في 5 أشجار للنخيل، ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد لقى طفل مصرعه مساء السبت نتيجة تعرضه لصعق كهربائى أثناء مشاركته بتنظيف منزلهم، وذلك بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع طفل نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء مشاركته بتنظيف المنزل بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.