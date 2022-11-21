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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أبوسمبل الدولى جنوب مدينة أسوان مساء الأحد، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث على طريق "أسوان / أبوسمبل" بالقرب من كمين أبو سمبل بمدينة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.

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حوادث متفرقة 

وبالانتقال تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء الأحد من السيطرة على حريق إندلع فى زراعات النخيل بقرية إبريم، ولم يسفر عن أى أصابات أو خسائر فى الأرواح. 
 

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نقل مصابين 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في زراعات النخيل بإحدى الأراضي الزراعية بقرية إبريم التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وانتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة علي الحرية وإخماد النيران قبل امتدادها في باقي زراعات النخيل المتواجدة في المكان ، وتبين بالمعاينة الأولي نشوب الحريق في 5 أشجار للنخيل، ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان قد لقى طفل مصرعه مساء السبت نتيجة تعرضه لصعق كهربائى أثناء مشاركته بتنظيف منزلهم، وذلك بقرية حاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع طفل نتيجة تعرضه لماس كهربائي أثناء مشاركته بتنظيف المنزل بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الطفل يدعى عمار. ى11سنة، ولقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو وجارِ إجراءات العرض علي الطبيب الشرعي واتخاذ اللازم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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