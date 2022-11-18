انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في أسوان غدا

بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تنطلق غداً السبت، ولمدة شهرين، فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والجمال والخراف بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة ومحافظة أسوان للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ستقوم مديرية الطب البيطرى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار .

الأمراض الوبائية

إنطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

وأكد أحمد صالح، أن إنتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع هذه الحملة والقيام بتحصين الثروة الحيوانية لديهم حيث سيتم التلقيح بلقاحى الوادى المتصدع والحمى القلاعية "الثلاثى العتره القديم فى زجاجة ، والعترة المتحورة فى زجاجة منفردة ، على أن يخصص سرنجة منفصلة مميزة بشريط ملون لكل لقاح.

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