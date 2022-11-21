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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري الدرجة الثانية.. ديروط يطلب نقل مبارياته إلى إستاد بنى سويف

صدى البلد

تقدم نادي ديروط بطلب لنقل مبارياته من ملعب الأسيوطي سبورت ،الذي كان ملعبه منذ بداية الموسم ، إلى إستاد بنى سويف الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر مسئولي نادي ديروط مناقشة لجنة المسابقات لهذا الأمر ،وأخذ الموافقات الأمنية ،لكي يقام عليه باقي مباريات فريق ديروط هذا الموسم بدوري الدرجة الثانية.

ويخوض فريق ديروط مباراته المقبلة أمام فريق ملوى ضمن منافسات الجولة السابعة لفرق المجموعة الأولي "مجموعة الصعيد في الساعة الثالثة عصرا.

ويحتل فريق ديروط المركز العاشر برصيد ٥ نقاط ،بعد تلقي الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق بترول أسيوط باستاد أسيوط الرياضي.

ديروط نادي ديروط بني سويف

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