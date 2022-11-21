تحت إشراف الخبير الأجنبي.. شباب وناشئو مصر للفروسية فى معسكر إعداد للبطولات الدولية

انتظم فرسان منتخبنا الوطنى للشباب والناشئين فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بمركز ستاليون للفروسية تحت إشراف الخبير الأجنبي كريستيان جريجوري ، والذى بدأ اليوم الاثنين وينتهى بعد غد الأربعاء .

تم اختيار الفرسان المتضمين للمعسكر بناء على ترشيحات الخبير الأجنبي الذي حضر إلى القاهرة أكتوبر الماضي ، والذى شاهد وتابع بعض حلقات من بطولة الجمهورية للفروسية ، وسوف يتولى الخبير الأجنبى تدريب الفرسان خلال المعسكر لتصفية الأسماء وإختيار العناصر النهائية التى سوف تمثل منتخبى الشباب والناشئين خلال الفترة المقبلة فى البطولات المختلفة .

ويتزامن المعسكر مع تعاقد الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية مع المدير الفني البلجيكي ستاني فان باسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول والذي يعد من أفضل ٥ مدربين على مستوى العالم ، وتولى من قبل تدريب عدد من المنتخبات الوطنية الأجنبية منها منتخب السعودية والذى حقق معه برونزية أوليمبياد لندن 2012 ، ومنتخب المكسيك ومنتخب إيرلندا.

ويتولى حاليا المستشار الفني للاتحاد الإنجليزي للفروسية ، وحرص حطب على التعاقد مع المدرب العالمى لاهتمامه الشديد بالمنتخبات الوطنية و تطوير أداء الفرسان ، حتى يصبحوا قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية الكبيرة ، وفى مقدمتها التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس 2024.