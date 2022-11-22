عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المؤبد.. عقوبة الاتجار بالبشر بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، عدة  عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

و نصت المادة (6) من القانون، على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ووفقا للمادة (7) يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

الاتجار بالبشر مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر الخدمة العامة القانون رقم 64 لسنة 2010

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

ترشيحاتنا

سائحة تكتشف رسوما فرعونية تشبه شعار الواي فاي.. شاهد ماذا فعلت

متحدث الصحة: آخر انتشار للفيروس المخلوي التنفسي في مصر كان عام 2019.. وأعراضه بسيطة

في ذكرى وفاتها.. يسرا تطلب الدعاء للراحلة سهير البابلي

اتمشى في شوارع دول العالم وأنت في سريرك.. ببلاش

ما هي الأذكار التي تقال 100 مرة؟.. تمحو عنك كل الذنوب

سوليفان: دعم صارم من الإدارة الأمريكية لأمن إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

يوم مميز.. إيفانكا ترامب تزور أهرامات الجيزة| صور

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ