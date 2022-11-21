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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: مجدي عبد الغني يعلق على هزيمة إيران.. وأحمد موسى بعد هزيمة السنغال: لن ننسى ما حدث في داكار

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

لن ننسي ما حدث في داكار.. أحمد موسى: أشجع هولندا أمام السنغال| شاهد

أعلن الاعلامى أحمد موسى ، عن دعمه لـ منتخب هولندا فى مباراته ىمام منتخب السنغال ، فى بطولة كاس العالم  ودعم ايضا منتخب قطر امام السنغال وهولندا.

 

يا ريتك ما روحت يا كيروش.. مجدي عبدالغني يعلق على هزيمة إيران

 

علق الكابتن مجدى عبد الغنى، على هزيمة منتخب إيران بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بنتيجة 6 \ 2 أمام إنجلترا، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

 

لاستكشاف جمال مصر.. ابنة الرئيس الأمريكي السابق ترامب تزور الأهرامات بصحبة أسرتها

 

قامت أبنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، بزيارة إلى القاهرة برفقة أسرتها، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع تويتر صورا لها ولأسرتها في الأهرامات.

 

دافع عن ألوان بلدك فقط..البلوشى يوجه رسالة قاسية لـ فان دايك

 

وجه المعلق الرياضى خليل البلوشى رسالة قاسية لـ فيرجيل فان ديك كابتن و مدافع منتخب هولندا ، بعد  أعلنه من قبل عن ارتدائه شارة المثليين خلال مباريات كأس العالم . 
 

 

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