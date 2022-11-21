يا ريتك ما روحت يا كيروش.. مجدي عبدالغني يعلق على هزيمة إيران

علق الكابتن مجدى عبد الغنى، على هزيمة منتخب إيران بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بنتيجة 6 \ 2 أمام إنجلترا، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكتب مجدى عبد الغنى عبر حسابة بموقع تويتر: “ياريتك ما روحت يا كيروش.. إيران تظهر بوجه شاحب ومستوى متواضع للغاية أمام المنتخب الإنجليزى”.

واكتسح منتخب إنجلترا، نظيره الإيرانى بنصف دستة أهداف مقابل هدف هدفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف إنجلترا السادسة، عن طريق بيلينجهام في الدقيقة 35، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يأتي رحيم سترلينج ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45، وأضاف ساكا الرباعية في الدقيقة 62، فيما جاء راشفورد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 71، وهدف جاك جراليش السادس في الدقيقة 90.

وقبل صافرة نهاية المباراة، سجل منتخب إيران الهدف الثاني عن طريق مهدى طارمى.

وتعرض علي رضا بيرانفاند حارس مرمى منتخب إيران، لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب إنجلترا، ودخل حسين حسيني بدلا من علي رضا في الدقائق الأولى من عُمر لقاء المنتخبين المقام ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.