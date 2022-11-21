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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم: نهدف لإكساب الطلاب الخبرات والمعرفة

الدكتور ابراهيم لطفي
الدكتور ابراهيم لطفي بصحبة لجنة التعليم التكنولوجى

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ان الكلية تحرص وتهتم بتنظيم الندوات الطلابية وأن الاهتمام الكبير بتلك الندوات هدفه المساهمه في  اكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، موضحا أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في الرقي بالمجتمع، ويحافظ علي الالتزام والتطور.

وأضاف لطفي لـ صدى البلد، أن الكلية بأكملها تعمل علي خدمة الطلاب الجامعي، وتسعى نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن  للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية بالإضافة إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب الاعتزاز بنفسه وبقدراته وبالكلية التي ينتمي إليها وأن يكون على مستوى عالي من المسئولية التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت  العقبات لكي يرتقي بنفسه ويحقق ذاته.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، إلى أن الكلية يوجد بها دكاترة ممتازة علي مستوي الكليات فمعظم دكاترة الكلية تعلموا بالخارج ولهم خبراتهم وثقافاتهم الذي لابد علي الطالب أن يكتسبها لكي ينجح في حياته ويرتقي بمستواه التعليمي والاجتماعي.

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جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدكتور ابراهيم لطفي الندوات الطلابية Jobs Education

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