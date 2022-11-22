كارول سماحة تتألق بلوك يبرز رشاقتها| شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية ببدلة باللون الأخضر الفاتح، وخطفت الانظار بجمالها ورشاقتها.

وكانت علقت الفنانة كارول سماحة عن مشاركتها فى لجان التحكيم ، إن أكثر ما يزعجها ببرامج لجان التحكيم فى الغناء هو الرضوخ لرأى الجمهور فى أوقات عدة باختيار موهبة عن غيرها وعقبت " كنت بعمل مساومات مش بتشبه قناعاتى " .

وأضافت " سماحة " خلال استضافتها ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن مشاركتها بلجان التحكيم فى الأغانى كانت تحتوى على بعض الخلافات مع زملائها حول موهبة المتسابقين لافتة إلى أن التصويت على المواهب لابد أن يكون بشكل حيادى ونابع من المشاعر .