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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وروسيا تطالبان تركيا بضبط النفس ومنع استخدام القوة المفرطة ضد سوريا

القوات التركية في
القوات التركية في سوريا

أعربت فرنسا عن "قلقها" إزاء الغارات الجوية التي شنّتها تركيا ضدّ مواقع كردية بسوريا والعراق، مطالبة تركيا بـ"ضبط النفس".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في تصريحات على هامش مؤتمر دولي لدعم مولدوفا: "هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها تركيا هجمات على دولة أجنبية للأسف، وفي كلّ مرة عبّرنا عن قلقنا ورغبتنا".

ومن جانبه أيضا، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق.

وأضاف لافرنتييف أن موسكو ترى ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في ظل الضربات التركية على سوريا وستعمل مع الشركاء.

ودعا المبعوث الروسي إلى سوريا تركيا إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة في سوريا.

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