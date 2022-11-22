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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على متن يخت.. إلهام شاهين تغني لـ نجاة الصغيرة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام فيديو للفنانة إلهام شاهين اثناء تواجدها على متن يخت ، وهو تقوم بالغناء للفنانة نجاة الصغيرة . 

وظهرت الفنانة إلهام شاهين فى حالة من الانسجام مع أغنية عيون القلب للفنانة القديرة نجاة الصغيرة . 

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وكانت قد وجهت الفنانة إلهام شاهين كلمة خلال ندوة تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد حصولها علي جائزة فاتن حمامة للتميز.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن كاملة أبو ذكري مخرجة مبدعة وتحب الممثل بشكل كبير، مؤكدة أنه رغم ابتعادها عن السينما منذ سنوات لكن مسلسلها الأخير “بطلوع الروح” كان بمثابة فيلم سينمائي.

وأضافت إلهام شاهين، أن فيلمها مع المخرجة كاملة الو ذكري حقق رقما كبيرا من حيث الحصول علي الجوائز، والتي وصلت إلى 50 جائزة، بينما حصل فيلمها يوم للستات 23 جائزة.

وتابعت إلهام شاهين “كاملة ابو ذكري شرفت اسم الفن المصري ، وتكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي امر مستحق”.

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي الفنانة إلهام شاهين نجاة الصغير

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