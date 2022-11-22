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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكريات دنيا يا غرامي.. إلهام شاهين بصحبة هالة صدقي وليلى علوي

صدى البلد

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين رفقة ليلى علوي، وهالة صدقي، وصاحبت الصورة باخرى من فيلم يا دنيا يا غرامي مسترجعه ذكرياتها معهم.

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أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

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إلهام شاهين تشارك متابعيها صورا جديدة من مهرجان السينما الدولي

وتصدرت الفنانة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة عن المشاهد الجريئة، خاصة بعد القبلة الجريئة التي قدمتها في فيلم «صاحبتي».

وبدورها دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب أننا بننتقد بوسة في الفيلم، مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات، في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين ليلى علوي هالة صدقي ابنة شقيقة الهام شاهين يا دنيا يا غرامي

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