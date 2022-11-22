ذكريات دنيا يا غرامي.. إلهام شاهين بصحبة هالة صدقي وليلى علوي

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين رفقة ليلى علوي، وهالة صدقي، وصاحبت الصورة باخرى من فيلم يا دنيا يا غرامي مسترجعه ذكرياتها معهم.

وتصدرت الفنانة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة عن المشاهد الجريئة، خاصة بعد القبلة الجريئة التي قدمتها في فيلم «صاحبتي».

وبدورها دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب أننا بننتقد بوسة في الفيلم، مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات، في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".