احذروا يومي 24 و25 نوفمبر.. فيضانات وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

تتعرض مصر لموجه و تداعيات التغيرات المناخية، فرغم أن مصر تعيش الآن في فصل الخريف، وهو أفضل فصول السنة التي تعيشها مصر، إلا أنه يتخلله بعض الكتل الهوائية الباردة القادمة من أوروبا والتي تتسبب في الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، فيما كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن توقعاته الخاصة بشأن معدل وخرائط هطول الأمطار على جميع المحافظات خلال اليومين المقبلين.

تحذيرات مركز التنبؤ بالفيضان

وأكد مركز التنبؤ بالفيضان في نشرته أمس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد اليوم الثلاثاء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى غزيرة على حلايب وشلاتين، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وحذر مركز التنبؤ بالفيضان المواطنين، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة في حلايب وشلاتين تحديدا، مشددا على أن النتائج الأولية تشير إلى توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية يومي 24 و 25 نوفمبر المقبل.

أمطار على هذه المناطق

أما هيئة الأرصاد الجوية، فقد نشرت أمس الإثنين، توقعاتها بشأن حالة الطقس حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أن البلاد سوف تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع عودة الأمطار ونشاط الرياح، موضحة أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ستكون مائلة للحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، معتدل ومشمس على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، فيما تتكون الشبورة على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد عن عودة الأمطار مرة أخرى على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 26- الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 25- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 29- الصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 28- الصغرى 13

جنوب الصعيد العظمى 33 – الصغرى 17

حالة الطقس الأربعاء

توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول أماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء، توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الأربعاء فهي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 25- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 29- الصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 25- الصغرى 13

جنوب الصعيد العظمى 31 – الصغرى 17

حالة الطقس الخميس

توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يوجد نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الخميس فهي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 27 – الصغرى 14

حالة الطقس الجمعة

توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الجمعة فهي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 27 – الصغرى 14

حالة الطقس السبت

توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الجمعة فهي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 10

أماكن سقوط الأمطار

ارتداء ملابس خريفية

ومن قبل قدم الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وهي توخي الحذر خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة صباحات، والتي نستعرضها في التالي:

توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق أثناء سقوط الأمطار خاصة الطرق الرئيسية في السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفي حالة حدوث برق: