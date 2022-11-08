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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنبؤ بالفيضان: أمطار خلال الـ48 ساعة القادمة على هذه المحافظات

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

كشف مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين، موضحا خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر.

الأمطار اليوم الثلاثاء

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان، خلال نشرته اليومية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال سيناء، تصل إلى القاهرة، وذلك خلال ساعات اليوم، الثلاثاء 8 نوفمبر.

وعن توقعات غدا، الأربعاء 9 نوفمبر، قال مركز التنبؤ بالفيضان، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس، الاثنين، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

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