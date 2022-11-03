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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل إلي القاهرة.. التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار على بعض المحافظات خلال ساعات

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

كشف مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة ، موضحا  خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان خلال بيان له اليوم ، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وأقصى السواحل الشمالية الشرقية وشمال منطقة القناة تصل حدتها لنحو 1 مم اليوم الخميس 3 نوفمبر.

 

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وأوضح أنه فى يوم الجمعة 4 نوفمبر، من المتوقع عدم سقوط أمطار على جميع محافظات الجمهورية. 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

 

درجات الحرارة اليوم الخميس:

 القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18.

طقس اليوم الخميس 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

 

 

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