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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شهر نصدر تنبؤات بشأن حالة الطقس

بارد بشدة.. الأرصاد: دراسات تشير إلى أن الشتاء المقبل الأصعب منذ 100 عام

طقس
طقس

ردت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، على سؤال بشأن حالة الطقس وأن فصل الشتاء المقبل الأصعب منذ 100 عاما، قائلا :"هناك دراسات وليست تنبؤات عن حالة الطقس في الشتاء وانه سيكون بارد بشدة ".

 

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وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن البلاد في فصل الخريف حاليا، ولم ندخل لفصل الشتاء، مضيفة أن توقعنا تشير الي أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والامطار زايدة وبكميات أكبر. 
وأضافت الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن كل أسبوع بنشوف منخفض جوي، والخريف مازال في المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن التغيرات المناخية لها دور كبير في حالة الطقس التي تضرب البلاد.

 

نوضح كل التفاصيل


وتابعت الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن بعد شهر سنصدر تنبؤات بشأن حالة الطقس، ونوضح كل التفاصيل.


 

 

الشتاء الأرصاد فضل الشتاء حالة الطقس بارد

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