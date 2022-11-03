بدء موجة الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل | شاهد

كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن بدأت موجة الأمطار بدري العلم الحالي.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن لم يكن متوقع سقوط امطار في القاهرة في شهر أكتوبر، متابعة أن خاصة اننا في فصل الخريف ولم ندخل في فصل الشتاء بعد.



تابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، انه من المتوقع طقس مائل للحرارة في الظهيرة، مشيرة إلى أنه في الصباح الباكر يكون الطقس مائل للبرودة.

علينا توخي الحذر من الشبورة



وأكملت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أنه علينا توخي الحذر من الشبورة المائية الصباحية.

وأضافت الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن كل أسبوع بنشوف منخفض جوي، والخريف مازال في المعدلات الطبيعية، لافتة إلى أن التغيرات المناخية لها دور كبير في حالة الطقس التي تضرب البلاد.



وتابعت الدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن بعد شهر سنصدر تنبؤات بشأن حالة الطقس، ونوصح كل التفاصيل.



